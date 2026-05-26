РИА Новости: ВВС Израиля атаковали 47 посёлков в Ливане за сутки

Израильская авиация за сутки нанесла удары по 47 населённым пунктам на юге и востоке Ливана.
Об этом сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
По его словам, удары пришлись по 44 поселениям на юге и трём на востоке страны. Он назвал эту атаку самой массированной с начала так называемого режима прекращения огня.
Некоторые населённые пункты подвергались бомбардировке несколько раз в течение дня. Так, по Заутар аш-Шакия было нанесено до десяти ударов, город Набатия атакован семь раз, поселение Машгара на западе долины Бекаа — шесть раз.
Ещё 25 приграничных посёлков попали под интенсивный артиллерийский огонь. Ударные беспилотники охотились за автомобилями и другим транспортом в 11 ливанских деревнях.