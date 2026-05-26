Туристам рассказали, как избежать встречи с медведем в Японии

ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Представитель японской туристической компании Сергей Обращев рассказал РИА Новости о том, какие меры стоит принимать, чтобы обезопасить себя и близких на фоне роста числа нападений медведей в Японии.
«На время можно воздержаться от посещения гор и по крайней мере не ходить горы в одиночку — чаще всего сообщают о нападениях именно на тех, кто пошел в горы один. Японцы советуют в этом случае вешать на рюкзаки колокольчики для отпугивания медведей, но я считаю, что важнее не сходить с туристической тропы, подниматься в горы днем, когда светло, и быть вместе с другими туристами», — рассказал Обращев.
С начала мая в Японии зафиксировано несколько случаев гибели людей из-за нападения медведей.
Если до сих пор появления и нападения медведей наблюдались только в удаленных районах на севере острова Хонсю, то во второй половине мая появилась информация о нападении на россиянина на западной окраине Токио, а затем стало известно, что в том же районе было найдено тело человека, погибшего в результате нападения медведя.
По данным министерства окружающей среды Японии, в 2025 финансовом году (1 апреля 2025 года — 31 марта 2026 года) число людей, пострадавших от нападений медведей, достигло 238, из них 13 человек погибли, что стало рекордным показателем для страны.