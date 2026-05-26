Украинские «Белые ангелы» угрожали забрать ребенка у родителей в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Представители украинской организации «Белые ангелы», которые занимаются принудительной эвакуацией детей, угрожали забрать ребенка в Новотроицком в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Сергей Дрожин.
Семья Дрожиных проживала на подконтрольной киевскому режиму территории в ДНР — в селе Новотроицкое — до 2025 года. Семья в итоге была вынуждена уехать из-за угроз украинских «Белых ангелов» забрать их шестилетнего ребенка.
«Подъехала украинская полиция и дала нам время до вечера следующего дня эвакуировать внучку, ей шесть лет. Если не эвакуируем, насильно вывезут детей, то есть (будет — ред.) конфискация ребенка», — рассказал Дрожин.
По его словам, полиция действовала вместе с «Белыми ангелами».
После поступивших угроз семья приняла решение временно выехать в Полтавскую область Украины, чтобы не разлучаться с девочкой. Накопив деньги, они отправились к родственникам в Россию через Польшу и Белоруссию.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией «Белые ангелы» (по иным сведениям — подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми. Если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.