NBC: США отчаянно ищут вольфрам для создания оружия

Соединённые Штаты ведут отчаянные поиски вольфрама для производства вооружений, поскольку их собственные рудники не работают с 2015 года, а на мировом рынке доминирует Китай.
Об этом сообщил телеканал NBC News.
По его данным, США стремительно расходуют запасы высокотехнологичного оружия на фоне войны с Ираном. Для восполнения арсеналов требуется вольфрам, в производстве и очистке которого безоговорочно лидирует Китай.
Собственных коммерческих рудников в стране нет уже более десяти лет. Главная ставка делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее.
Американская компания Almonty Industries в марте реанимировала рудник Сангдонг, заброшенный более 30 лет назад из-за дешёвого китайского импорта. Ожидается, что после перезапуска он станет одним из крупнейших источников вольфрама в мире за пределами КНР.
Телеканал подчеркнул, что вольфрам незаменим для национальной обороны США. Он применяется в истребителях, бетонобойных бомбах, бронебойных снарядах, а также в ракетных комплексах, включая Tomahawk и Patriot.
1 мая сыновья американского президента Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший купили долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане.