В Европе предупредили о новом мощном ударе по Киеву

«Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — говорится в материале.
Как отмечает издание, Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским.
«Что отличает это заявление от многих других, так это предупреждение гражданскому населению. Впервые в таком тоне МИД России призывает “иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть город”, — пишет автор.
Вчера МИД России предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».