Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X* выразил мнение по поводу заявления МИД России, в котором содержится предупреждение о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений на территории Украины.
Боуз подчеркнул, что украинские вооруженные силы уже пересекли обозначенную «красную линию», осуществив атаку на город Старобельск.
Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на действия ВСУ, приводящие к жертвам среди мирного населения, российские вооруженные силы предпримут решительные меры, нанося удары по по центрам принятия решений.
Накануне постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский также указал на то, что в ответе организации нет и намека на осуждение удара ВСУ по Старобельску.