NBC News: США ищут вольфрам для производства оружия

США вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая.

Источник: Аргументы и факты

США столкнулись с дефицитом вольфрама, необходимого для производства вооружений, на фоне доминирующих позиций Китая в этой сфере и отсутствия собственной добычи внутри страны на протяжении более десяти лет. Это, по данным NBC News, вынуждает американскую промышленность искать новые источники критически важного сырья за рубежом.

Отмечается, что в условиях повышенного расхода высокотехнологичных боеприпасов и техники США нуждаются в устойчивых поставках этого металла, однако переработка и производство вольфрама в значительной степени сосредоточены в КНР.

Для снижения зависимости Вашингтон рассматривает альтернативные площадки, включая восстановление добычи на ранее закрытых месторождениях в Азии, в частности в Южной Корее, где уже предпринимаются попытки возобновить работу старых шахт.

Дополнительно сообщается о перезапуске одного из крупных рудников, ранее законсервированного из-за конкуренции с более дешёвым китайским сырьём, который может стать значимым источником поставок вне Китая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает чрезмерную зависимость от Китая серьезным риском для национальной безопасности и экономики страны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше