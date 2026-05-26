В Уганде растёт число пациентов с подозрением на Эболу

В Уганде зафиксирован рост числа пациентов с подозрением на лихорадку Эбола.
Об этом сообщил РИА Новости врач Николус Боджере.
По его словам, всех пациентов с подозрением на вирус доставляют на сбор анализов и лечение в столицу Кампалу. Медик работает в округе Бундибугио на границе Уганды и Демократической Республики Конго.
Он отметил, что по состоянию на 22 мая ситуацию удавалось стабилизировать и не допустить распространения завезённого из Конго вируса. Однако за минувшие выходные обстановка ухудшилась.
«Фиксируется рост числа пациентов с подозрением на Эболу», — сказал врач.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтверждённый.