CNN: Трамп запретил контакты с ВОЗ по теме хантавируса

Администрация президента США Дональда Трампа установила ограничения для специалистов Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, запрещающие им прямое сотрудничество с ВОЗ.
Эти меры были введены в разгар вспышки хантавируса, однако на прошлой неделе ограничения были несколько смягчены в связи с распространением вируса Эбола в Конго. В настоящее время сотрудники института имеют право участвовать в онлайн-встречах ВОЗ только в составе ограниченных групп и исключительно в качестве наблюдателей.
Согласно поступившей информации, любые дальнейшие действия, вытекающие из обсуждений с ВОЗ, будут находиться в компетенции Минздрава и соцслужб США. Сотрудники института, в свою очередь, продолжают действовать в рамках строгих ограничений и не имеют права на самостоятельные решения.
Ранее сообщалось, что США забрали свой флаг из ВОЗ после официального выхода из структуры организации. При этом, как сообщает Bloomberg, выход Соединенных Штатов из состава ВОЗ был осуществлен с непогашенной задолженностью, оцениваемой примерно в 260 миллионов долларов.