Фальшивые свидания принесли мошенникам 94 млн рублей за три месяца

Схема FakeDate, при которой мошенники под предлогом покупки билетов на несуществующее мероприятие выманивают деньги, остаётся самой массовой среди романтических онлайн-афер.

Об этом сообщили РИА Новости в компании F6.

По данным экспертов, пользователь знакомится на сайте или в сервисе знакомств, и уже через несколько часов общения собеседница предлагает вместе сходить в театр или на другое мероприятие. Для оплаты она присылает ссылку на подставной сайт, где жертва теряет деньги.

Мошенники постоянно расширяют арсенал легенд. К традиционным билетам в театр добавились квесты, цирковые представления и даже тир, где на первом свидании предлагают пострелять из револьвера, пистолета-пулемёта и карабина.

За первые три месяца 2026 года пять преступных групп похитили у россиян по схеме FakeDate 94 млн рублей, средняя сумма списания составила 6,3 тыс. рублей.

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров отметил, что злоумышленники активно автоматизируют процессы и применяют инструменты искусственного интеллекта для генерации фотографий и текстов.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники всё чаще обманывают детей в мобильных играх под видом популярных блогеров и стримеров.