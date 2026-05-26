Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании подтвердили второй случай заражения хантавирусом

Один из пациентов, который находится на карантине в больнице в Мадриде, сдал положительный тест на хантавирус. Это второй случай заражения среди 14 граждан Испании, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius.

Один из пациентов, который находится на карантине в больнице в Мадриде, сдал положительный тест на хантавирус. Это второй случай заражения среди 14 граждан Испании, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius.

Как сообщил Минздрав Испании, пациент переносит заболевание бессимптомно. Он переведен в изолятор особого уровня защиты, где будет находиться под особым медицинским наблюдением, передает RTVE.

В апреле на борту MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Всего на борту находились 147 человек, которые после эвакуации с судна остаются на карантине.