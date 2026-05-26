Трамп предложил Ирану передать США обогащенный уран для утилизации

Трамп предложил передать США иранский обогащенный уран для утилизации или уничтожить его «на месте».

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп выступил с инициативой, согласно которой иранский обогащённый уран должен быть либо передан Соединённым Штатам для последующей утилизации, либо уничтожен непосредственно на месте.

По его словам, реализация этого подхода могла бы проходить в координации с иранской стороной и в согласованных условиях.

Кроме того, американский лидер предложил привлечь специалистов из профильных международных структур, связанных с атомной энергетикой, чтобы они контролировали процесс и подтверждали его прозрачность. Речь идёт о наблюдении за всеми этапами обращения с материалами в рамках возможного соглашения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявлял, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы Иран передавал обогащенный уран в Россию — текущая стратегия Вашингтона не предусматривает такого сценария.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше