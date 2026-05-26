Трамп предложил Ирану передать США обогащенный уран для утилизации

Дональд Трамп выступил с инициативой, согласно которой иранский обогащённый уран должен быть либо передан Соединённым Штатам для последующей утилизации, либо уничтожен непосредственно на месте.
По его словам, реализация этого подхода могла бы проходить в координации с иранской стороной и в согласованных условиях.
Кроме того, американский лидер предложил привлечь специалистов из профильных международных структур, связанных с атомной энергетикой, чтобы они контролировали процесс и подтверждали его прозрачность. Речь идёт о наблюдении за всеми этапами обращения с материалами в рамках возможного соглашения.