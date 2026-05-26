Вучич заявил о давлении на Белград из-за отношений с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры о вступлении страны в Европейский союз фактически оказались заморожены из-за отказа Белграда вводить санкции против России. Об этом сербский лидер сообщил журналистам в Пекине.
По словам Вучича, за последние пять лет Сербия не открыла ни одной новой главы переговорного процесса с Евросоюзом именно из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к Москве.
Президент подчеркнул, что не считает убедительными другие объяснения причин замедления евроинтеграции страны.
После начала специальной военной операции на Украине Вучич заявлял, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, однако не станет присоединяться к антироссийским санкциям. Тогда же он называл Россию и Украину братскими государствами и выражал сожаление из-за конфликта.
Сербский лидер также сообщал о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.
Сербия сохраняет статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, однако Брюссель неоднократно призывал Белград согласовать внешнюю политику с общеевропейским курсом, включая санкционные меры против России. При этом сербские власти продолжают заявлять о намерении сохранять самостоятельную позицию по ключевым международным вопросам.
Ранее мы писали: Президент Сербии заговорил о возможном уходе с поста.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!