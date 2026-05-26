Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран и отношения России и США

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
Его слова приводит РИА Новости.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
«Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Лавров в телефонном разговоре с Рубио напомнил о достигнутых в Анкоридже договорённостях по Украине.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.