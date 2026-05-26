Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ граждан к интернету и снять действующие ограничения в стране. Соответствующее решение было направлено в министерство связи и информационных технологий, сообщает агентство Tasnim.
Согласно поступившей информации, власти планируют вернуть интернет-связь к прежнему уровню функционирования в период до конца декабря 2025 года — начала января 2026 года. Речь идёт о постепенной нормализации доступа к сети после длительных ограничений.
Международные сервисы мониторинга отмечают, что в Иране на протяжении более двух месяцев фиксируется практически полное отсутствие подключения к интернету, что стало одним из самых продолжительных подобных периодов в стране.
