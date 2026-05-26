Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился снять ограничение доступа к интернету в стране.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ граждан к интернету и снять действующие ограничения в стране. Соответствующее решение было направлено в министерство связи и информационных технологий, сообщает агентство Tasnim.

Согласно поступившей информации, власти планируют вернуть интернет-связь к прежнему уровню функционирования в период до конца декабря 2025 года — начала января 2026 года. Речь идёт о постепенной нормализации доступа к сети после длительных ограничений.

Международные сервисы мониторинга отмечают, что в Иране на протяжении более двух месяцев фиксируется практически полное отсутствие подключения к интернету, что стало одним из самых продолжительных подобных периодов в стране.

Ранее сообщалось, что Иран превосходит США в информационной войне в социальных сетях. Аналитики отмечают более высокую эффективность иранских кампаний в интернет-пространстве.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше