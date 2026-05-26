Финансист посоветовала новую стратегию покупки валюты

Финансист Марчук: накопления следует диверсифицировать между рублем, и валютой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Попытки «угадать» лучший курс для покупки доллара или евро все чаще проваливаются. О более разумном подходе агентству «Прайм» рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

«Наиболее рациональной стратегией сегодня выглядит постепенная диверсификация. Речь о распределении накоплений между рублём, иностранной валютой, депозитами, облигациями, золотом. Чрезмерная концентрация в одной валюте делает сбережения уязвимыми», — пояснила эксперт.

По ее словам, рынок слишком волатилен, чтобы рассчитывать на «идеальный курс». Лучше покупать валюту регулярно небольшими суммами — это снижает риск ошибки из-за эмоций. Сама по себе валюта не гарантирует сохранность капитала, если купить её на пике паники. Марчук советует диверсифицировать сбережения и не делать ставку на одну валюту.