Fox News сообщил об ударах США по военным целям на юге Ирана

По его словам, американские силы атаковали площадки для запуска ракет, а также иранские катера. В CENTCOM заявили, что удары были нанесены «в целях самообороны» для защиты американских военных от предполагаемых угроз со стороны Ирана.
Как утверждают в командовании, катера, попавшие под удар, якобы пытались установить морские мины.
Заявление об операции распространила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в социальной сети X.
Официальные представители Ирана на момент публикации не сообщали о последствиях ударов и не комментировали заявления американской стороны.
На фоне эскалации напряженности в регионе военные структуры США продолжают усиливать присутствие на Ближнем Востоке, объясняя это необходимостью защиты своих сил и объектов в зоне возможного конфликта.
Читайте также: Паника в порту Ирана: в Бендер-Аббасе раздались взрывы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.