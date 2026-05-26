В CENTCOM подтвердили удары по югу Ирана

Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
По её словам, в CENTCOM заявили, что удары были направлены на защиту американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооружённых сил.
Среди поражённых целей — позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.
Ранее сообщалось, что в иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремело три взрыва.
