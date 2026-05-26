Картаполов: Запад сам отдаст Зеленского РФ, когда в нем пропадет нужда

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Страны Запада сами передадут Владимир Зеленского в руки России, когда он исчерпает свой ресурс. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«Когда в Зеленском пропадет нужда, а она скоро пропадет, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут. Потому что мы прекрасно знаем, как Запад относится к подобного рода персонажам: когда они вырабатывают свой ресурс, их утилизируют», — сказал депутат.
Он также отметил, что страны Запада постараются максимально отстраниться от Зеленского и не будут разбираться с ним самостоятельно. «Запад с удовольствием сделает это нашими руками, чтобы самим попытаться остаться в стороне», — объяснил Картаполов.