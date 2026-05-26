СМИ: США уничтожили два катера КСИР, а также позицию ЗРК в Бендер-Аббасе

«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что два иранских катера были замечены при установке мин в Ормузском проливе. Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции ЗРК в Бендер-Аббасе, целью которой были боевые самолеты США», — написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.