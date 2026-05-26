Рубио и Лавров обсудили отношения России и США

Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по инициативе российской стороны. В ходе беседы обсуждался широкий круг международных вопросов, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине.
Согласно информации представителя Госдепартамента, стороны обменялись мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений, а также затронули вопросы, связанные с развитием событий на Украине. Отдельное внимание было уделено обстановке вокруг Ирана.
В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что диалог носил обзорный характер и касался ключевых направлений, представляющих взаимный интерес в международной повестке.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров привлек внимание Марко Рубио к призыву эвакуировать дипломатов из Киева.