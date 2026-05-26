Парковочное место в историческом центре Рима продают за 260 тысяч евро

Как отмечает газета Corriere della Sera, стремительный рост цен затронул в Риме не только квартиры, но и рынок парковочных мест и гаражей. По данным издания, аналогичное место площадью 12 квадратных метров неподалеку от фонтана Треви выставлено на продажу за 205 тысяч евро, а в районе Пантеона парковка в 24 квадратных метра оценивается уже в 330 тысяч евро. Участники рынка объясняют такие цены хроническим дефицитом парковок в историческом центре и высоким спросом со стороны обеспеченных жителей центральных кварталов.