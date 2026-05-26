«Лежит в руинах»: на Западе забили тревогу из-за случившегося Нетаньяху

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что Вашингтон полностью вытеснил Тель-Авив из переговоров по Ирану. Как рассказали изданию источники, президент США Дональд Трамп рассматривает Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах. Как отметили журналисты, это стало унизительным ударом для самого Нетаньяху.