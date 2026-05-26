Fox News: США уничтожили два катера КСИР и позицию ЗРК в Бендер-Аббасе

Американские военные ликвидировали два катера Корпуса стражей Исламской революции и нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в иранском Бендер-Аббасе.
Об этом в соцсети X написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
Как утверждается, иранские катера были замечены за установкой мин в Ормузском проливе, после чего американская сторона нанесла по ним удар.
Помимо катеров, была атакована позиция ЗРК, которая, по данным источников, использовалась для наведения на боевые самолёты США.
Журналистка называет эти удары оборонительными и подчёркивает, что они не означают разрыва действующего режима прекращения огня с Ираном.
Ранее сообщалось, что в иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремело три взрыва.