Депутат Георгиев: фон дер Ляйен привел в ярость запрет пропаганды ЛГБТ в Болгарии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была в ярости из-за запрета пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в школах и детских садах в Болгарии. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение».
«Это фальшивые ценности. Наша партия предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах и детских садах, и он был принят. Это наше достижение. Урсула фон дер Ляйен была в ярости, но все люди были против этой пропаганды», — сказал парламентарий.
Как пояснил Георгиев, по этой причине другие партии, несмотря на их евроатлантическую ориентацию, «были вынуждены проголосовать за этот закон, потому что общество было за него».
