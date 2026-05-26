Fox News утверждает, что США прекратили наносить удары по Ирану

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты на данный момент прекратили наносить удары по Ирану, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.
«Мне сообщили, что американские удары на данный момент завершены. Повторю: они носили оборонительный, а не наступательный характер и не являлись попыткой сорвать режим прекращения огня», — написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.