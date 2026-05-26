Тихановская поднимет в Киеве вопрос о гражданстве для белорусской оппозиции

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время поездки в Киев хочет поднять вопрос о выдаче ее подельникам украинского гражданства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
В понедельник Тихановская впервые приехала в Киев. Запланированы встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД Украины и Верховной рады, дипломатами ЕС, а также открытие так называемой миссии белорусской оппозиции в Киеве.
«Тихановская намерена поднять и другую важную для нее тему — легализацию белорусских “беглых”, у которых истекают сроки действия документов, например, паспортов. Речь идет о возможном получении украинского гражданства», — сообщил источник.
Он обратил внимание, что Тихановская начала свою поездку с символического жеста — посещения Лукьяновского военного кладбища, где похоронена 24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева, погибшая в Донбассе.
«То есть вопрос легализации для “беглых” очень чувствительный», — отметил источник.
Кроме того, Тихановскую волнует возможное снятие западных санкций с Белоруссии.
«Американцы давят на прибалтов и поляков по вопросу о нормализации отношений с Белоруссией, в том числе в вопросах возобновления транзита белорусских удобрений через Литву. Тихановской, естественно, это не выгодно, поэтому она будет пытаться заручиться поддержкой Зеленского», — отметил источник.
Что касается самого Зеленского, то ему визит Тихановской нужен для отвлечения внимания, в том числе его западных кураторов, от коррупционных скандалов.
«Киевский режим пытается перебить внутреннюю повестку. Сейчас будет использоваться любая возможность, чтобы перебить фон и сконцентрировать внимание общественности и “союзников” на других проблемах, например на воображаемой угрозе со стороны Белоруссии», — отметил источник.