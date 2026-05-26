Онколог Каприн назвал меланому одной из самых коварных и агрессивных опухолей

Меланома входит в число наиболее агрессивных и коварных злокачественных опухолей, занимая 13-е место в общей структуре онкозаболеваемости.

Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Он уточнил, что среди всех злокачественных новообразований кожи на меланому приходится порядка 14%.

В группе риска, по словам онколога, находятся светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, те, у кого в семье были случаи заболевания, а также получающие иммуносупрессивную терапию.

Особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, поэтому детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Игорь Утяшев рассказал, что при подозрительных изменениях кожи лучше обратиться к дерматологу или онкологу, а не полагаться на самодиагностику.