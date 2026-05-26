Раскрыто, почему россиянки переживают за героев турецких сериалов

АНКАРА, 26 мая — РИА Новости. Российские домохозяйки эмоционально вовлекаются в судьбы героев турецких сериалов, которые становятся все более популярными из-за драматических сюжетов, в которых переплетаются семейные ценности, любовь и преданность, заявила РИА Новости культуролог и исследователь России Бану Бильгич.
«Значительную роль в популярности турецких сериалов играет сочетание семейных ценностей, драматических сюжетов и более эмоциональной подачи, чем в западных проектах. Российской аудитории близки темы семьи, любви, преданности и конфликтов между поколениями, которые часто становятся центральными в турецких сериалах», — заявила собеседник агентства.
По словам Бильгич, турецкие сериалы в России уже давно перестали быть просто телевизионным продуктом — особенно среди домохозяек сформировалась очень лояльная и эмоционально вовлеченная аудитория.
«Многие зрительницы буквально переживают за судьбу главных героев, обсуждают их отношения, семейные конфликты и жизненные выборы», — рассказала Бильгич.
«Для многих российских зрителей турецкие сериалы стали частью повседневной жизни. Некоторые специально подстраивают распорядок дня под новые серии, активно обсуждают сюжеты в социальных сетях и даже начинают интересоваться турецкой культурой, языком и традициями», — добавила культуролог.
В России, по ее словам, особой популярностью пользуются такие турецкие сериалы, как «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Черная любовь», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Основание: Осман».
Российская аудитория особенно активно смотрит мелодрамы и семейные драмы с ярко выраженной эмоциональной линией, романтическими конфликтами и темами традиционных ценностей. Многие проекты собирают миллионы просмотров на онлайн-платформах и федеральных телеканалах, а актеры турецких сериалов приобрели широкую узнаваемость в России.