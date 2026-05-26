«Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины», — говорится в официальном ответе Хокинса на запрос РИА Новости.
Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на заявление CENTCOM, утверждала, что вооруженные силы США нанесли удары на юге Ирана.
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.