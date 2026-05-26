Роспотребнадзор объяснил, как выбрать безопасное от клещей место для пикника

Выбирать место для пикника в лесу следует без кустарников и высокой травы, а «заклещеванность» территории можно оценить с помощью светлой ткани, рассказала глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
Об этом Бабура сообщила РИА Новости.
По её словам, клещи предпочитают влажные, затемнённые места с густой растительностью. Приоритетными должны быть незатемнённые участки без кустарников и высокой травы.
Самостоятельно оценить опасность территории можно так называемым «методом флага». Для этого нужно провести по траве светлой однотонной тканью и при обнаружении на ней клещей отказаться от размещения в этом месте.
В лес рекомендуется надевать светлую одежду, на которой клещи хорошо заметны, и использовать сертифицированные репелленты.