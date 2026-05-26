Вучич раскрыл последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что позиция Белграда по отказу присоединяться к антироссийским санкциям стала одной из причин отсутствия прогресса в переговорах о вступлении страны в Европейский союз. По его словам, этот фактор напрямую повлиял на процесс евроинтеграции.
Он отметил, что за последние пять лет Сербия не смогла открыть ни одного переговорного раздела, связанного с членством в ЕС, и связал это с выбранным внешнеполитическим курсом в отношении России.
«Сербия за пять лет не открыла ни одной главы (переговоров о членстве в ЕС) из-за своей внешнеполитической позиции в отношении Российской Федерации. И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине», — отметил он.
Ранее Вучич допустил возможность досрочного ухода с поста главы государства. Его текущий президентский срок рассчитан до весны 2027 года, однако он не исключил, что может принять решение об отставке раньше.