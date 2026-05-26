США остановили удары по Ирану после атаки на юге страны

Соединенные Штаты прекратили нанесение ударов по территории Ирана.

Соединенные Штаты прекратили нанесение ударов по территории Ирана. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

По ее данным, американские атаки на данный момент завершены. Гриффин подчеркнула, что действия Вашингтона носили оборонительный характер и не были направлены на срыв режима прекращения огня.

Журналистка заявила, что удары не рассматривались как наступательная операция. По ее словам, речь шла о действиях в рамках защиты, а не о попытке дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Центральное командование США подтвердило информацию о нанесении ударов по объектам на юге Ирана. Других подробностей о последствиях атаки американская сторона не приводила.

На момент публикации официальных заявлений властей Ирана о прекращении ударов США не поступало. Также не раскрывались данные о возможных повреждениях объектов, по которым наносились атаки.

