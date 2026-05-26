«Что касается кандидатур европейцев, которые могли бы контактировать с Россией, то президент России Владимир Путин уже обозначил наши предпочтения», — сказал он.
Высокопоставленный дипломат обратил внимание на то, что российский президент «предложил европейцам самим выбирать такого лидера, которому они доверяют и который не закрыл сам себе дверь для диалога с нашей страной путем тиражирования русофобских и антироссийских высказываний».
«Это позиция здравого смысла и любого уважающего себя государства», — подчеркнул Полищук.
Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.