Путин подписал закон, отменяющий соглашение 1993 года по беженцам

Путин утвердил закон, который аннулирует соглашение по беженцам и вынужденным переселенцам.

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который аннулирует соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ официально опубликован на портале правовых актов.

Согласно новому нормативному акту, договор, подписанный главами девяти стран СНГ 24 сентября 1993 года, прекращает свое действие. На саммите СНГ, состоявшемся 10 октября 2025 года в Душанбе, главы государств подписали протокол, фиксирующий прекращение действия данного соглашения.

В сопроводительных документах указано, что данный документ утратил свою значимость и фактически не применяется. В настоящее время российское законодательство самостоятельно содержит необходимые экономические, социальные и правовые гарантии для защиты интересов беженцев и переселенцев.

Ранее Путин утвердил закон, ратифицирующий договор об экономическом сотрудничестве, заключенный между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
