L'AntiDiplomatico: после заявления РФ власти Украины ждут трудные времена

Издание L'AntiDiplomatico написало, что военные провокации Украины встретят мощный ответный удар со стороны России.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим готовится к непростым временам после заявления МИД РФ о планах российских военных нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в украинской столице, написало итальянское издание L AntiDiplomatico.

«На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — сказано в статье.

Журналисты отметили, что в этот раз российская сторона не только обещает киевскому режиму неминуемое возмездие за удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске (ЛНР), но и предупреждает гражданское население Украины.

Кроме того, по словам авторов публикации, внешнеполитическое ведомство РФ впервые в столь категоричной виде призывает сотрудников иностранных дипломатических представительств в Киеве незамедлительно покинуть город.

Напомним, 25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Глава МИД РФ довёл до американской стороны информацию о том, что российские военнослужащие приступают к системным ударам по объектам в украинской столице, которые используются для нужд ВСУ.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске стала фатальной ошибкой Украины. По его мнению, это нападение подписало приговор Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше