Киевский режим готовится к непростым временам после заявления МИД РФ о планах российских военных нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в украинской столице, написало итальянское издание L AntiDiplomatico.
«На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — сказано в статье.
Журналисты отметили, что в этот раз российская сторона не только обещает киевскому режиму неминуемое возмездие за удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске (ЛНР), но и предупреждает гражданское население Украины.
Кроме того, по словам авторов публикации, внешнеполитическое ведомство РФ впервые в столь категоричной виде призывает сотрудников иностранных дипломатических представительств в Киеве незамедлительно покинуть город.
Напомним, 25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Глава МИД РФ довёл до американской стороны информацию о том, что российские военнослужащие приступают к системным ударам по объектам в украинской столице, которые используются для нужд ВСУ.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске стала фатальной ошибкой Украины. По его мнению, это нападение подписало приговор Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.