Мирошник: приезд Тихановской в Киев показывает отношение Зеленского к Белоруссии

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что далеко не каждая страна так нагло и цинично демонстрирует свое отношение к соседнему народу.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Приезд осужденной в Белоруссии за госизмену Светланы Тихановской в Киев нагло и цинично демонстрирует отношение Владимира Зеленского к народу Белоруссии и его выбору. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Это показательный акт: далеко не каждая страна так нагло и цинично демонстрирует путем шаржевых встреч, на которых едва не покатываются от смеха их участники, свое отношение к соседнему народу и его выбору», — сказал дипломат.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
