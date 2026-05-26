Мирошник: приезд Тихановской в Киев показывает отношение Зеленского к Белоруссии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Приезд осужденной в Белоруссии за госизмену Светланы Тихановской в Киев нагло и цинично демонстрирует отношение Владимира Зеленского к народу Белоруссии и его выбору. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Это показательный акт: далеко не каждая страна так нагло и цинично демонстрирует путем шаржевых встреч, на которых едва не покатываются от смеха их участники, свое отношение к соседнему народу и его выбору», — сказал дипломат.
