«Абсурдные требования»: в МИД оценили готовность ЕС к переговорам

Возобновление контактов между Россией и Евросоюзом возможно только при изменении политики Брюсселя в отношении Москвы.

Возобновление контактов между Россией и Евросоюзом возможно только при изменении политики Брюсселя в отношении Москвы. Об этом «Известиям» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

По словам дипломата, дальнейший диалог зависит от того, готовы ли европейские лидеры пересмотреть антироссийский курс и учитывать законные интересы России. Масленников отметил, что Москва не отказывалась от контактов с европейскими странами и выступала за урегулирование противоречий дипломатическим путем.

Представитель МИД заявил, что ограничения на прямое взаимодействие с Россией ввел сам Евросоюз. Он указал, что Брюссель продолжает поставки вооружений Украине, а также проводит масштабную милитаризацию Европы и вводит новые санкции против Москвы.

Масленников подчеркнул, что российская сторона считает такие ограничения нелегитимными с точки зрения международного права. По его мнению, нынешняя политика ЕС свидетельствует о враждебном подходе к России.

Отдельно дипломат прокомментировал документ, подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас. По его словам, в нем содержатся требования к России, которые он назвал «абсолютно абсурдными» в контексте возможного мирного урегулирования.

Масленников также заявил, что Евросоюз говорит о необходимости учитывать интересы Киева, но при этом самостоятельно определяет рамки, за которые Украина, по мнению Брюсселя, не должна выходить в ходе переговорного процесса.

В МИД России считают, что на этом фоне говорить о готовности ЕС к полноценному восстановлению диалога пока преждевременно. По словам Масленникова, европейские страны пока лишь обсуждают возможную кандидатуру переговорщика, не обозначая конкретных тем для контактов с Москвой.

