Боевики ВСУ умирают от жажды на передовой, следует из радиоперехвата

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские солдаты умирают от жажды на передовой из-за отсутствия поставок воды, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
«Ты должен что-то придумать, куда мне сбегать набрать воды, потому что я скоро сдохну, у меня одни кости, я хавать не могу ничего, глотать даже не могу, потому что сухость во рту», — говорит украинский солдат с позывным «Внучек» своему командиру.
В ответ украинский командир просит его потерпеть еще сутки и обещает доставить воду, сообщая, что на соседние позиции пятый день не доставляют провизию.