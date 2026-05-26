В Рособрнадзоре перечислили, что можно держать на столе во время проведения ЕГЭ

Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, перекус и лекарства, а на отдельных экзаменах — калькулятор, линейку и словари, следует из документа Рособрнадзора.
Помимо экзаменационных материалов, на столе могут находиться ручка с чёрными чернилами, документ, удостоверяющий личность, и выданные черновики. Упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других участников.
На ЕГЭ по биологии, географии и химии разрешён непрограммируемый калькулятор, по математике — линейка без справочной информации, а на физике можно взять оба предмета. Сдающим географию вместе с материалами выдадут карты России и мира, химию — таблицу Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжений металлов.
Участникам экзамена по литературе предоставят орфографические словари, личные использовать не рекомендуется. Информатику будут сдавать на предоставленных компьютерах, а для иностранных языков подготовят оборудование для аудирования и устной части.
