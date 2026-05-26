В Рособрнадзоре перечислили, что можно держать на столе во время проведения ЕГЭ

На ЕГЭ по биологии, географии и химии разрешён непрограммируемый калькулятор, по математике — линейка без справочной информации, а на физике можно взять оба предмета. Сдающим географию вместе с материалами выдадут карты России и мира, химию — таблицу Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжений металлов.