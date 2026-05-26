В Госдуме рассказали, почему в квитанциях за ЖКХ может появиться долг

«Иногда в квитанции появляется долг за ЖКХ, хотя вы все оплатили. Одна из причин — задержка платежа. Деньги могут идти из банка в банк до трех рабочих дней, а при оплате по QR-коду — до суток. В этот период в квитанции может отображаться задолженность», — сказал Колунов.