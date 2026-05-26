В Госдуме рассказали, почему в квитанциях за ЖКХ может появиться долг

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Долг в квитанциях за услуги ЖКХ может появиться из-за задержки платежа, а также из-за ошибки в реквизитах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Иногда в квитанции появляется долг за ЖКХ, хотя вы все оплатили. Одна из причин — задержка платежа. Деньги могут идти из банка в банк до трех рабочих дней, а при оплате по QR-коду — до суток. В этот период в квитанции может отображаться задолженность», — сказал Колунов.
По словам парламентария, важно сохранить чек об оплате. Он добавил, что после зачисления средств корректировка происходит автоматически, однако если через месяц долг не исчез, стоит обратиться в управляющую компанию или расчетный центр и показать подтверждение оплаты.
«Еще одна распространенная причина — ошибка в реквизитах. Если данные вводятся вручную, можно случайно указать, например, неверный лицевой счет. В таком случае нужно сразу обратиться в банк или сервис, через который проводилась оплата, чтобы уточнить статус платежа и вернуть средства», — заключил он.