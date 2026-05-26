РСПП пригласил Торговую палату США на ПМЭФ, заявил Шохин

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей пригласил Торговую палату США принять участие в форуме «Деловой двадцатки» в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
«Деловая двадцатка» (В20) — один из ключевых социальных партнеров «Группы двадцати» (G20) из числа «групп взаимодействия», представляющий интересы глобального бизнес-сообщества и существующий в качестве неформального объединения деловых ассоциаций и компаний стран G20.
«Мы с 2013 года после того, как прошел саммит “Деловой двадцатки” на полях ПМЭФ, ежегодно проводим региональный консультативный форум “Деловой двадцатки”. Надеемся, что председательствующая сторона, а ею в этом году является Торговая палата США — US Chamber of Commerce — примет участие. Мы направили им приглашение и дали понять, что ждем наших коллег, как минимум в режиме ВКС», — сказал Шохин.
Ожидается, что саммит G20 в этом году пройдет в декабре в Майами. В связи с этим РСПП, который с 2023 года находится под санкциями США, просит хотя бы временно вывести их из-под действия санкций. «Нам важно, чтобы РСПП на основе вейвера, то есть временного решения, был выведен из-под американских санкций, на период до конца года хотя бы, мы тоже такой запрос начали готовить — не дело, если координатор “Двадцатки” от России не сможет участвовать в саммите “Деловой двадцатки”!», — сказал Шохин.
В конце апреля глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что поднимет вопрос о приостановке санкций против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на время подготовки и проведения саммита «Большой двадцатки».
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.