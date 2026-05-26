РСПП пригласил Торговую палату США на ПМЭФ, заявил Шохин

Ожидается, что саммит G20 в этом году пройдет в декабре в Майами. В связи с этим РСПП, который с 2023 года находится под санкциями США, просит хотя бы временно вывести их из-под действия санкций. «Нам важно, чтобы РСПП на основе вейвера, то есть временного решения, был выведен из-под американских санкций, на период до конца года хотя бы, мы тоже такой запрос начали готовить — не дело, если координатор “Двадцатки” от России не сможет участвовать в саммите “Деловой двадцатки”!», — сказал Шохин.