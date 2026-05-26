Европейские страны выступят против назначения Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах с Москвой, поскольку он имел рабочие отношения с РФ. Об этом рассказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Предложение в качестве переговорщика Герхарда Шредера для Европы не совсем приемлемо с учетом его отношения к России и того, что он много лет с нами здесь работал. Поэтому, конечно, я не думаю, что они согласятся на Герхарда Шредера как первое лицо», — сказал Степашин.
Степашин отметил, что можно выбрать других представителей ЕС, которые настроены на конструктивный диалог, а не на силовое давление на Россию.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
В числе рассматриваемых кандидатур для диалога с РФ от Европы рассматривают также президента Финляндии Александра Стубба.