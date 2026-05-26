Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у юго-восточного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у юго-восточного побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
Об этом проинформировали сейсмологи на официальном сайте.
Подземный толчок был зарегистрирован 26 мая в 11:31 по местному времени (02:31 мск). Эпицентр находился в 85 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 53 км.
«Магнитуда (Ml): 5,1», — уточнили учёные.
Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у северных берегов Индонезии.