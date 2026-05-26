Самолет Dassault Falcon 900, принадлежащий ВВС Великобритании и используемый для транспортировки премьер-министра, высокопоставленных членов правительства, военных и членов королевской семьи, не оснащен системами защиты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, сообщает издание The Times.
25 мая министр обороны страны Джон Хили возвращался с британскими солдатами из Эстонии. Когда судно пролетало вблизи российской границы, у него возникли проблемы со связью.
Авторы издания напомнили, что в 2024 году аналогичная ситуация произошла с самолетом, перевозившим тогдашнего министра обороны Гранта Шэппса.
Издание уточнило, что первоначально отказ от установки защитных систем объяснялся стремлением сократить расходы на сумму до 200 миллионов фунтов стерлингов, однако впоследствии это решение было пересмотрено. Эксперты подчеркнули, что отсутствие защиты делает самолет уязвимым к внезапным атакам.
Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что британцы начали «раздувать из мухи слона» в ситуации с потерей сигнала самолетом Хил.