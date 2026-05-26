«Скоро сдохну»: украинский военный пожаловался на отсутствие воды

Украинские военнослужащие на передовой испытывают острую нехватку воды и продовольствия. Об этом свидетельствует радиоперехват, оказавшийся в распоряжении РИА Новости.
Согласно опубликованной записи, один из бойцов ВСУ с позывным «Внучек» обратился к своему командиру с просьбой помочь найти воду. Военный сообщил, что из-за сильной сухости во рту не может нормально есть и глотать.
В ответ командир попросил подчиненного продержаться еще сутки и пообещал организовать доставку воды. При этом он уточнил, что на соседние позиции провизию не привозят уже пятый день.
Из содержания переговоров следует, что проблемы со снабжением затронули сразу несколько подразделений на передовой. Других сведений о месте и времени радиоперехвата агентство не приводило.
Ранее российские силовые структуры и военные источники неоднократно сообщали о перебоях со снабжением украинских подразделений на отдельных участках линии боевого соприкосновения, включая нехватку воды, еды и эвакуации раненых.
