Песков рассказал о возможных последствиях вступления Армении в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами коснулся темы последствий возможного вступления Армении в Евросоюз. Он напомнил, что льготная цена на газ не распространяется на участников Евросоюза.
«Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо — ближайшим союзникам и партнерам», — отметил Песков.
Официальный представитель Кремля уточнил, что для «участников иных интеграций», в том числе ЕС, стоимость газа и прочих энергоносителей формируется на рыночной основе.
Как писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что руководству Армении в определенный момент придется выбирать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Он пояснил, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС является невозможным, и в самой Армении это прекрасно осознают.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться со своим участием в этих союзах как можно раньше. Российский лидер добавил, что такой шаг был бы правильным, прежде всего, по отношению к самим гражданам Армении.