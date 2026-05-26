Fox: США ударили по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана

США нанесли удары по объектам на юге Ирана. Об этом 25 мая сообщила журналист Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X (ранее Twitter).

Источник: AP 2024

«Сегодня американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил. Целями были ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — заявил телеканалу представитель центрального командования (CENTCOM) США капитан Тим Хокинс.

По данным Fox News, американскими военными были поражены два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиция зенитного ракетного комплекса (ЗРК) в портовом городе Бендер-Аббас.

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщало о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас и прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. Уточняется, что звуки взрывов раздавались с востока от города. Как передает агентство Mehr, официальные источники ситуацию пока не прокомментировали.

