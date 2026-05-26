Fox: США ударили по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщало о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас и прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. Уточняется, что звуки взрывов раздавались с востока от города. Как передает агентство Mehr, официальные источники ситуацию пока не прокомментировали.