Россиянам объяснили, как увеличить пенсию с помощью одной справки

Для увеличения размера пенсии необходимо проверить учёт трудового стажа, заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или Социальный фонд России, сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Об этом Иванова-Швец рассказала РИА Новости.
Она пояснила, что при отсутствии в выписке СФР каких-либо сведений необходимо взять справку напрямую у работодателя. Если же компания уже закрылась, следует обратиться в архив.
Эксперт предупредила, что многие предприятия в 90-е годы вели учёт небрежно и не сдавали кадровые документы в архив. В таких случаях подтвердить стаж поможет суд.
Для судебного процесса подойдут любые косвенные доказательства. Среди них — расчётные листки, ведомости, служебные пропуска, трудовые награды и показания бывших коллег. Эти рекомендации особенно актуальны для тех, кто работал в период нестабильной занятости.
Ранее ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что средний размер накопительной пенсии после августовской индексации составит 1,8—1,9 тыс. рублей в месяц.