Unherd: Нетаньяху стремительно теряет рейтинг

Нетаньяху столкнулся с заметным падением политической поддержки внутри Израиля и за рубежом.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по оценкам западных обозревателей, сталкивается с заметным падением политической поддержки внутри страны и за рубежом. Об этом сообщает британский портал Unherd.

Прежний образ политика, способного эффективно выстраивать отношения с США при разных администрациях, утратил прежнюю устойчивость.

Аналитики указывают, что текущая ситуация вокруг израильского руководства осложняется напряжённым состоянием вооружённых сил и растущими финансовыми нагрузками. Подчеркивается, что военные структуры работают на пределе возможностей, а ресурсы оказываются ограниченными.

Дополнительно в материалах говорится, что действия Израиля в отношении Ирана рассматриваются как неудачная военная кампания, которая привела к снижению поддержки со стороны части американского общества и ухудшению внешнеполитического имиджа руководства страны.

Ранее сообщалось, что США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, так как рассматривают его в качестве военного союзника, а не как близкого партнера в урегулировании.